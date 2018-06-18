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توقيت مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:34 ص
توقيت مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
بلجيكا وبنما
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب بلجيكا، مع نظيره منتخب بنما، اليوم الاثنين 18-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وبنما، منتخب تونس الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب إنجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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