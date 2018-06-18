توقيت مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب بلجيكا، مع نظيره منتخب بنما، اليوم الاثنين 18-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وبنما، منتخب تونس الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب إنجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

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