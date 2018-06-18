موعد مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى منتخب بلجيكا، ومنتخب بنما، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وبنما، منتخب تونس الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب إنجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

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