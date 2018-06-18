ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غادة عبدالرازق بعد تحقيق "حرب كرموز" أعلى إيراد في تاريخ السينما: "رقم واحد"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:15 ص
غادة عبدالرازق بعد تحقيق حرب كرموز أعلى إيراد في تاريخ السينما: رقم واحد
غادة عبدالرازق
طباعة
شيماء عطية
 

أعربت الفنانة غادة عبدالرزاق عن سعادتها بنجاح فيلم "حرب كرموز" وتحقيقه أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد جمعه ايرادات وصلت لقرابة ست ملايين ونصف جنية.

وكتبت "غادة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" "حرب كرموز رقم واحد".

وتدور أحداث العمل وقت الاحتلال الانجليزي لمصر، ويعلب أمير كرارة ضمن أحداث الفيلم شخصية ضابط يٌدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة من اغتصاب بعض عساكر الإنجليز.

يعد فيلم "حرب كرموز" هو البطولة المطلقة الأولى لأمير كرارة فى السينما، ويشاركه فى بطولة العمل كل من غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، والفنان البريطاني بويكا، وإيمان العاصى، والمطرب الشعبي دياب، الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

غادة عبدالرازق بعد تحقيق "حرب كرموز" أعلى إيراد في تاريخ السينما: "رقم واحد"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا كرارة فن غادة عبدالرازق سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 5:00:36 AM