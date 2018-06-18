غادة عبدالرازق بعد تحقيق "حرب كرموز" أعلى إيراد في تاريخ السينما: "رقم واحد"





أعربت الفنانة غادة عبدالرزاق عن سعادتها بنجاح فيلم "حرب كرموز" وتحقيقه أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد جمعه ايرادات وصلت لقرابة ست ملايين ونصف جنية.





وكتبت "غادة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" "حرب كرموز رقم واحد".





وتدور أحداث العمل وقت الاحتلال الانجليزي لمصر، ويعلب أمير كرارة ضمن أحداث الفيلم شخصية ضابط يٌدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة من اغتصاب بعض عساكر الإنجليز.





يعد فيلم "حرب كرموز" هو البطولة المطلقة الأولى لأمير كرارة فى السينما، ويشاركه فى بطولة العمل كل من غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، والفنان البريطاني بويكا، وإيمان العاصى، والمطرب الشعبي دياب، الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.



