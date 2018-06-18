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موعد مباراة السويد وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:11 ص
موعد مباراة السويد وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
كوريا الجنوبية والسويد
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب السويد، مع منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين 18-6-2018 في تمام الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي السويد وكوريا الجنوبية، منتخب المكسيك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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