تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب بروسيا

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا مساء اليوم الإثنين على مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg.





ويفتح المسرح أبوابه للجمهور في تمام الساعة السابعة مساءا، حيث يبدأ دياب، حفله عقب مباراة تونس، ليستمر حتي الساعة الثانية عشر، وسيشاهد عمرو، المباراه مع الجمهور داخل المسرح من خلال شاشات العرض.





ووصل صباح أمس فريق عمل الفنان عمرو دياب، الي روسيا استعدادا للحفل.





حيث حرص الهضبة،لأول مرة علي تواجد الموزع الموسيقي نادر حمدي، مع فرقته، و ظهر حمدي، مع باقي أعضاء الفرقة وهم متجهين الي روسيا.





جدير بالذكر أن انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، بعد نهاية مباراة منتخب مصر أمام الأوروجواي والتي خسرها الفراعنة بهدف نظيف.