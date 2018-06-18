موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يترقب الجمهور المصري والعربي موعد انطلاق مباراة مصر وروسيا، وذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والمقامة حتى 15 يوليو المقبل.

ويدخل منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مواجهة حاسمة أمام روسيا البلد المستضيف للبطولة، ويريد الفراعنة خطف أول ثلاث نقاط لهم في المونديال من أجل العودة للمنافسة بعد الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف في المباراة الأولى.

ويشارك في المباراة المقبلة للفراعنة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في الكتف.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الروسي، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 19 يونيو 2018، وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج" في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس 1و2".

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