توقيت مباراة تونس ضد انجلترا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب تونس مباراة صعبة أمام المنتخب الإنجليزي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويقع منتخب تونس في مجموعة السابعة ببطولة كأس العالم؛ مع منتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا، ويحتاج المنتخب التونسي لمعجزة كبيرة من أجل تحقيق المركز الثاني في ظل منافسة شديدة مع عملاقي أوروبا.

موعد مباراة تونس وإنجلترا:

تُقام مباراة تونس وإنجلترا، اليوم الإثنين والموافق 18 يونيو 2018، على ملعب "فولجوجراد أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا:

من المنتظر، أن تنقل مباراة تونس وإنجلترا عبر قنوات "بي إن سبورت" من خلال النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2".

ويمكن لمشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.