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خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:47 ص
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا إيجيبت في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي
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عبدالحافظ حمدي
 
أشعل المطرب الصاعد خالد زكي حفل نادي بروسيا "إيجيبت" بالعاشر من رمضان.

وغنى مجموعة من أغانيه مثل "ابتدى الكلام" و"مين كان يصدق" و"مفيش داعي" و"من يوم ما شغلني" وميدلي لحماقي وتامر حسني وعمرو دياب.

ويستعد "خالد" لطرح كليبه "ابتدى الكلام" الذي انتهى من تصويره في تايلاند.
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
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