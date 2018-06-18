خالد زكي يشعل حفل نادي بروسيا "إيجيبت" في ثالث أيام العيد (صور)
الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:47 ص
عبدالحافظ حمدي
أشعل المطرب الصاعد خالد زكي حفل نادي بروسيا "إيجيبت" بالعاشر من رمضان.
وغنى مجموعة من أغانيه مثل "ابتدى الكلام" و"مين كان يصدق" و"مفيش داعي" و"من يوم ما شغلني" وميدلي لحماقي وتامر حسني وعمرو دياب.
ويستعد "خالد" لطرح كليبه "ابتدى الكلام" الذي انتهى من تصويره في تايلاند.
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