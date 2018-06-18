شاهد.. مصطفى شعبان يشاهد مسلسله "أيوب" بين أهالي بولاق
الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:49 ص
نعيم يوسف
عرضت قناة الحياة تقريرا عن حضور الفنان مصطفى شعبان، للحلقة الأخيرة من مسلسله "أيوب"، بين أهالي منطقة بولاق الدكرور.
وأشاد أهالي بولاق بالفنان الذي حضر إلى المنطقة، مؤكدين أنهم يتابعون المسلسل وأنه من أفضل الأعمال الفنية للفنان مصطفى شعبان.
ووجه "شعبان" رسالة لأهالي بولاق، قال لهم: "لولاكم ووقفتكم معانا مكناش كملنا المسلسل".
وأشاد أهالي بولاق بالفنان الذي حضر إلى المنطقة، مؤكدين أنهم يتابعون المسلسل وأنه من أفضل الأعمال الفنية للفنان مصطفى شعبان.
ووجه "شعبان" رسالة لأهالي بولاق، قال لهم: "لولاكم ووقفتكم معانا مكناش كملنا المسلسل".
المزيد عن: نجوم الفن مصطفى شعبان مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل مصطفى شعبان مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أيوب أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD