شاهد.. مصطفى شعبان يشاهد مسلسله "أيوب" بين أهالي بولاق



وأشاد أهالي بولاق بالفنان الذي حضر إلى المنطقة، مؤكدين أنهم يتابعون المسلسل وأنه من أفضل الأعمال الفنية للفنان مصطفى شعبان.



ووجه "شعبان" رسالة لأهالي بولاق، قال لهم: "لولاكم ووقفتكم معانا مكناش كملنا المسلسل".

عرضت قناة الحياة تقريرا عن حضور الفنان مصطفى شعبان، للحلقة الأخيرة من مسلسله "أيوب"، بين أهالي منطقة بولاق الدكرور.