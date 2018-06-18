حسام حسن لـ"الفجر الرياضي": قرار بيع محمد حمدي جاء منفردا ودون علم الجهاز الفني

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، أن الجهاز الفني لم يسمح أو يعلن التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال العميد في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" إن هذا ما صرح به أكثر من مرة وأن بيع محمد حمدي جاء بدون علم الجهاز الفني وما يتردد عن علمه أو السماح ببيعه فهو كذب وإدعاء من مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، لكي يكسبوا الجماهير في صفوفهم وتحريضهم على الجهاز الفني.

وشدد على أن قرار بيع حمدي، جاء منفردا من أعضاء مجلس الإدارة دون الرجوع إلى الجهاز الفني، أو الحصول على موافقة منه.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أن هذا الأمر يعتبر تدخل في الشئون الفنية للجهاز، وأن الجهاز هو الذي يملك الأحقية في هذا القرار في الاستغناء عن اللاعبين وليس المجلس.