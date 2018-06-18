ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام حسن لـ"الفجر الرياضي": قرار بيع محمد حمدي جاء منفردا ودون علم الجهاز الفني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:46 ص
حسام حسن لـالفجر الرياضي: قرار بيع محمد حمدي جاء منفردا ودون علم الجهاز الفني
حسام حسن
طباعة
نيرة الجابري
 

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، أن الجهاز الفني لم يسمح أو يعلن التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال العميد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن هذا ما صرح به أكثر من مرة وأن بيع محمد حمدي جاء بدون علم الجهاز الفني وما يتردد عن علمه أو السماح ببيعه فهو كذب وإدعاء من مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، لكي يكسبوا الجماهير في صفوفهم وتحريضهم على الجهاز الفني.

 

وشدد على أن قرار بيع حمدي، جاء منفردا من أعضاء مجلس الإدارة دون الرجوع إلى الجهاز الفني، أو الحصول على موافقة منه.

 

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أن هذا الأمر يعتبر تدخل في الشئون الفنية للجهاز، وأن الجهاز هو الذي يملك الأحقية في هذا القرار في الاستغناء عن اللاعبين وليس المجلس.

 

 

المزيد عن: محمد حمدي قرار منفرد رياضة حسام حسن بيع محمد حمدي المصري البورسعيدي الفجر الرياضي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 5:00:36 AM