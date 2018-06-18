في عيد ميلادها.. 7 معلومات عن الفنانة المعتزلة نورا
الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:38 ص
شيماء عطية
تحتفل الفنانة المعتزلة نورا، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الثاني والستين.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن نورا.
١-ولدت نورا في القاهرة في الثامن عشر من يونيو ١٩٥٦.
٢-اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري.
٣-شقيقة الفنانة بوسي.
٤-حصلت على بكالوريوس من كلية التجارة.
٥-شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منذ حقبة السبعينات، منها "هذا أحبه وهذا أريده، الشياطين، المحفظة معايا، عنتر شايل سيفه، غاوي مشاكل".
٦-اعتزلت نورا التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب.
٧-تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ثم تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي اتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد اعتزالها التمثيل لكنها طلقت في عام 1998.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن نورا.
١-ولدت نورا في القاهرة في الثامن عشر من يونيو ١٩٥٦.
٢-اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري.
٣-شقيقة الفنانة بوسي.
٤-حصلت على بكالوريوس من كلية التجارة.
٥-شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منذ حقبة السبعينات، منها "هذا أحبه وهذا أريده، الشياطين، المحفظة معايا، عنتر شايل سيفه، غاوي مشاكل".
٦-اعتزلت نورا التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب.
٧-تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ثم تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي اتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد اعتزالها التمثيل لكنها طلقت في عام 1998.
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