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في عيد ميلادها.. 7 معلومات عن الفنانة المعتزلة نورا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:38 ص
في عيد ميلادها.. 7 معلومات عن الفنانة المعتزلة نورا
نورا
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شيماء عطية
 
تحتفل الفنانة المعتزلة نورا، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الثاني والستين.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن نورا.

١-ولدت نورا في القاهرة في الثامن عشر من يونيو ١٩٥٦.

٢-اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري.

٣-شقيقة الفنانة بوسي.

٤-حصلت على بكالوريوس من كلية التجارة.

٥-شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منذ حقبة السبعينات، منها "هذا أحبه وهذا أريده، الشياطين، المحفظة معايا، عنتر شايل سيفه، غاوي مشاكل". 

٦-اعتزلت نورا التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب.

٧-تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ثم تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي اتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد اعتزالها التمثيل لكنها طلقت في عام 1998.
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