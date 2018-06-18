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٦ معلومات عن فاتن فريد في ذكرى ميلادها

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:36 ص
٦ معلومات عن فاتن فريد في ذكرى ميلادها
فاتن فريد
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شيماء عطية
 
تحل، اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة والسبعين على ميلاد الفنانة الراحلة فاتن فريد.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عنها.

١-ولدت فاتن فريد في القاهرة في الثامن عشر من يونيو ١٩٤٥.

٢-تخرجت فاتن في معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975.

٣-اشتهرت في بداياتها كمغنية في سوريا ولبنان.

٤-تنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، وغنت بصوتها في الأفلام التي شاركت فيها.

٥-انتجت في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي عدد من الأفلام التي قامت ببطولتها.

٦- تلقت في الخامس عشر من فبراير عام ٢٠٠٧، طعنات بالسكين في صدرها وبطنها على يد عامل في محطة بنزين يملكها زوجها، أدت لمصرعها عن عمر ناهز ٦٢ عام.

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