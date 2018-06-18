٦ معلومات عن فاتن فريد في ذكرى ميلادها
الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:36 ص
شيماء عطية
تحل، اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة والسبعين على ميلاد الفنانة الراحلة فاتن فريد.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٦ معلومات عنها.
١-ولدت فاتن فريد في القاهرة في الثامن عشر من يونيو ١٩٤٥.
٢-تخرجت فاتن في معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975.
٣-اشتهرت في بداياتها كمغنية في سوريا ولبنان.
٤-تنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، وغنت بصوتها في الأفلام التي شاركت فيها.
٥-انتجت في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي عدد من الأفلام التي قامت ببطولتها.
٦- تلقت في الخامس عشر من فبراير عام ٢٠٠٧، طعنات بالسكين في صدرها وبطنها على يد عامل في محطة بنزين يملكها زوجها، أدت لمصرعها عن عمر ناهز ٦٢ عام.