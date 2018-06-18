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بث حي ومباشر.. مباراة السويد ضد كوريا الجنوبية | رابط يلا شوت مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:36 ص
بث حي ومباشر.. مباراة السويد ضد كوريا الجنوبية | رابط يلا شوت مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية والسويد
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية مباشر اليوم السويد Vs كوريا الجنوبية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K)

 

موعد مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية يوتيوب مباراة السويد وكوريا في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

 

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شاهد البث المباشر مباراة السويد وكوريا الجنوبية لايف من هنا..

 

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