مشاهدة مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم الإثنين 18-6-2018 كأس العالم 2018

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معلومات عن مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية مباشر اليوم السويد Vs كوريا الجنوبية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K)

موعد مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية يوتيوب مباراة السويد وكوريا في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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