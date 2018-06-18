عاجل.. تعرف على التشكيل الأساسي لمنتخب تونس أمام إنجلترا

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة إنجلترا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليا في روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

وتعتبر المجموعة السابعة من أصعب المجموعات نظرا لتواجد منتخبي بلجيكا وإنجلترا معا بجانب منتخب بنما وتونس، كما يحتاج المنتخب التونسي إلى تحقيق التعادل أو الفوز أمام إنجلترا من أجل الحفاظ على فرص صعوده لدور الـ 16.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي:

معز حسن، ياسين مرياح، صيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول؛ إلياس صخيري، أنيس البدري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، وهبي خزري، نعيم سليتي.