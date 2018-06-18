ظهور ثعلب في حدائق السويس يثير رعب المواطنين بثالث أيام العيد (صور)

شهد أهالى السويس، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى إحدى حدائق بورتوفيق ظهور ثعلب يلهو فى الحدائق العامة عقب ذهاب المتنزهين منازلهم وهو يأكل من فضلات الطعام بأكياس القمامة.



وأثار الرعب للمارين والاندهاش بظهور مثل تلك الحيوانات، والتي تعد خطرًا على المواطنين.