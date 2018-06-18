ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ظهور ثعلب في حدائق السويس يثير رعب المواطنين بثالث أيام العيد (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:11 ص
ظهور ثعلب في حدائق السويس يثير رعب المواطنين بثالث أيام العيد (صور)
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
شهد أهالى السويس، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى إحدى حدائق بورتوفيق ظهور ثعلب يلهو فى الحدائق العامة عقب ذهاب المتنزهين منازلهم وهو يأكل من فضلات الطعام بأكياس القمامة.

وأثار الرعب للمارين والاندهاش بظهور مثل تلك الحيوانات، والتي تعد خطرًا على المواطنين.
المزيد عن: عيد الفطر المبارك ظهور ثعلب السويس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 6:40:13 AM