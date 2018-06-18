حوار| إسلام البعلي: فضلت طنطا عن باقي العروض.. وأعد الجماهير بالصعود

تألق بشدة مع فريق الزعفران بالموسم الماضي، ووصل مع فريقه لدورة ترقي القسم الثاني، حيث لقب بـ"فان در سار"، حارس المنتخب الهولندي السابق، راقبه مدربو الحراس وأشادو به، مثل عادل الخطيب حارس نادي طنطا، مما جعل كثير من الأندية تطالب بالتعاقد معه، سافر مع نجوم المستقبل للسعودية في بطولة عربية، وإيطاليا كبطولة عالمية، وأيضا بلجيكا.

"إسلام البعلي" حارس المرمى المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي، حيث اختص " الفجر الرياضي " بأول حوار له، تحدث عن انتقاله لفريق طنطا وطموحاته في المرحلة المقبلة، وكيف دارت المفاوضات معه، وغيرها من الأمور.

في البداية.. نرحب بك في نادي طنطا لبداية مشوار جديد مع الفريق الطنطاوي!

بالطبع.. سعيد بتعاقدي مع فريق طنطا، نادي كبير وشرف لي الانضمام له والتدريب مع كابتن عادل الخطيب مدرب حراس المرمى بالفريق، حيث سبق لي اكتساب خبرات من خلال انضمامي لناشئي الإسماعيلى موسما، ثم القناة موسم ونصف، وفريق نجوم المستقبل 6 أعوام، وبالأخير فريق الزعفران ثلاثة مواسم.

كيف بدأت مفاوضاتك مع نادي طنطا؟

تألقي مع فريق الزعفران الموسم الماضي جعل كابتن عادل الخطيب يتابعني في دورة ترقى القسم الثاني المشارك فيه فريقي، ثم تواصل معي بعد نهاية الموسم للانتقال لطنطا.

هل تلقيت عروض من أندية أخرى؟

نعم تلقيت عروض من فرق مثل بلدية المحلة، كفر الشيخ، القناة، المريخ البورسعيدي، ودمياط.

لماذا فضلت الانضمام لنادي طنطا؟

أرى أن نادى طنطا هو الذي سيصل بي للمكانة التي أريدها، بالإضافة إلى أن إمكانيات الفريق أفضل بكثير من أي ناد آخر، وشرف لأي لاعب الانضمام لفريق طنطا.

ما طموحكً كلاعب ومع الفريق؟

أمنيتي بأن أصبح رقم 1 وأن أصعد بالفريق وأعود به لمكانه الطبيعى مرة أخرى بالدورى الممتاز.

هل تضمن مشاركتك أساسيا مع الفريق؟

التعب والجهد في التدريبات هما الأساس، حتى إذا لم أبدأ الدورى أساسي لقدر الله، أنا أثق بالله عز وجل بأنه سيعطيني الفرصة وسأثبت نفسي حينها، والأكيد أن هناك منافسة قوية بين الحراس، وسأبذل قصارى جهدي من أجل المشاركة أساسيا، وبالتوفيق لأي أحد يشارك أنا أو إسلام طارق، أو العربي وديدا، بالأخير نحن فريق واحد وأهم شيء مصلحة النادي فوق كل شيء.

من توجه له الشكر فيما وصلت له؟

أولا أوجه الشكر لنادي الزعفران وبالأخص علاء جعفر رئيس النادي، كان له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى، وأيضا كابتن طارق السعيد والكابتن محمود خليفة مدرب الحراس، الذي اجتهد معي طوال الموسم الماضي، والحمد لله كنت أنفذ ما يطلبه واستمر مستوى أدائي ثابت طول الموسم وللأفضل، وبالتأكيد عادل الخطيب مدرب حراس نادي طنطا، هو من اكتشفتي واقتنع بي، حيث كان يتابعني أثناء دورة ترقي القسم الثاني وحضر جميع الماتشات، أوجه له جزيل الشكر.

من مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

الحضري محليا، و فان در سار حارس منتخب هولندا، ونادى مانشستر يونايتد عالميا.

ما رأيك في أداء الشناوي مع منتخب مصر؟

محمد الشناوي حارس كبير ومقتنع به منذ كان لاعب بصفوف فريق بتروجت، وأداؤه مع منتخب مصر في مباراة أوروجواي جيد جدا، أما في الماتشات الودية كان مهزوزا بعض الشيء لتفكيره من سيشارك أساسيا هو أم الحضري، وهذا الأمر الذي جعله مرتبك في بعض الأحيان، ولكن في مباراة أوروجواي كان واثقا من نفسه وهادئ تماما ومتمكن من نفسه وأدى مباراة رائعة.

ما رسالتك لجماهير طنطا؟

أعد الجماهير بأننا سنقاتل من أجل الصعود، وسنبذل كل جهدنا من أجل الرجوع بطنطا لمكانها الطبيعي، بطولة الدوري الممتاز، وأطلب من الجماهير مساندة الفريق والوقوف بجانب الجهاز الفني واللاعبين.