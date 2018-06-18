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موعد مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:42 ص
موعد مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب ألمانيا
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منى العوضي
 

 

يلتقي منتخب ألمانيا بقيادة يواكيم لوف، مع نظيره السويد، في ثاني مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم روسيا 2018.

 

وتقام مباراة ألمانيا والسويد يوم السبت المقبل والموافق 23 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الألمانية، وقد أعلنت قناة "بي إن سبورت ماكس" المشفرة إذاعتها للمباراة.

 

وتضم المجموعة السادسة بكأس العالم 2018 بروسيا؛ منتخبات السويد وألمانيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى المكسيك.

 

خسر منتخب ألمانيا أول مباراة له في المونديال أمام المكسيك بهدف نظيف سجله لوزانا في الدقيقة 35 من المباراة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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