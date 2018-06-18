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بعد خسارة ألمانيا.. المكسيك تتصدر المجموعة السادسة في المونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:27 ص
بعد خسارة ألمانيا.. المكسيك تتصدر المجموعة السادسة في المونديال
ألمانيا والمكسيك
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منى العوضي
 

 

استطاع منتخب المكسيك أن يفوز على نظيره الألماني حامل اللقب، بهدف نظيف أحرزه لوزانا في الدقيقة 35 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

 

وتضم المجموعة السادسة بكأس العالم، منتخبات، المكسيك وألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية.

 

كما يتصدر منتخب المكسيك المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه السويد وكوريا الجنوبية مؤقتًا بدون نقاط، ثم منتخب ألمانيا في المركز الأخير.

 

ويلتقي منتخب السويد مع كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين الموافق 18 يونيو 2018، في تمام الساعة الثانية مساءًا.

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