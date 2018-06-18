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عاجل.. السكك الحديدية تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل في قطار بالغربية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:35 ص
عاجل.. السكك الحديدية تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل في قطار بالغربية
أرشيفية
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الأحد، تأخر قطار رقم 573 ركاب الإسكندرية بورسعيد نتيجة حدوث دخنة بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات في الغربية على خط بورسعيد الإسكندرية.

ونفت الهيئة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن حريق بعربات قطار 573 ركاب بورسعيد.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وإيقاف القطار وإخماد النيران، واعتذرت الهيئة لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.
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