عاجل.. السكك الحديدية تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل في قطار بالغربية

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الأحد، تأخر قطار رقم 573 ركاب الإسكندرية بورسعيد نتيجة حدوث دخنة بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات في الغربية على خط بورسعيد الإسكندرية.





ونفت الهيئة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن حريق بعربات قطار 573 ركاب بورسعيد.



