وصول تعزيزات أمنية بسبب اشتباكات سينمات وسط البلد (فيديو)
الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:29 ص
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
رصدت عدسة "الفجر الفني"، منذ قليل، وصول تعزيزات أمنية لمحيط سينمات وسط القاهرة وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة قبل قليل بين الجمهور نتيجة الزحام الشديد أمام شباك التذاكر.
هذا ويشهد الموسم مشاركة ستة أفلام متنوعة وهي: "حرب كرموز"، و"كارما" و"قلب أمه" و"الأبلة طم طم"، و"ليلة هنا وسرور"، و"ويزو سكوول".
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