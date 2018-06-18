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سمير راغب: الأكراد يريدون حكما فيدراليا في دولة لا مركزية بسوريا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:29 ص
سمير راغب: الأكراد يريدون حكما فيدراليا في دولة لا مركزية بسوريا
الدكتور سمير راغب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن بعض تيارات المعارضة السورية تريد العودة إلى دستور عام 1950، والأكراد يريدون حكمًا فيدراليا في دولة إقليمية لا مركزية.

وأضاف "راغب" في لقاء مع برنامج "المشهد" المذاع على قناة النيل الإخبارية، الأحد، أنه حتى لو قبل النظام السوري الحوار مع الأكراد في هذه المسألة الذين يسيطرون على ثلث الدولة، فهم لهم نزعة انفصالية، ولكن تركيا ترفض وجودهم.

وتابع رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن المشهد في سوريا معقد نتيجة تداخل الأطراف ومن يقف ورائهم.
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