القبض على لص في سينمات وسط البلد (فيديو)

ألقى عدد من المواطنين، القبض على لص منذ قليل أمام سينمات وسط القاهرة.



وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت قبل قليل بعد اندلاع الاشتباكات بين الجمهور أمام شباك التذاكر نتيجة الزحام.



هذا ويشهد الموسم مشاركة ستة أفلام متنوعة وهي: "حرب كرموز"، و"كارما" و"قلب أمه" و"الأبلة طم طم"، و"ليلة هنا وسرور"، و"ويزو سكوول".