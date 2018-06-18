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القبض على لص في سينمات وسط البلد (فيديو)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:24 ص
القبض على لص في سينمات وسط البلد (فيديو)
القبض على لص في سينمات وسط البلد
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شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
 
ألقى عدد من المواطنين، القبض على لص منذ قليل أمام سينمات وسط القاهرة.

وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت قبل قليل بعد اندلاع الاشتباكات بين الجمهور أمام شباك التذاكر نتيجة الزحام.

هذا ويشهد الموسم مشاركة ستة أفلام متنوعة وهي: "حرب كرموز"، و"كارما" و"قلب أمه" و"الأبلة طم طم"، و"ليلة هنا وسرور"، و"ويزو سكوول".
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