حوار| أحمد عبد المقصود مدرب الجمباز: الاتحاد يحاول ولكن الإعلام لا يساهم على الاطلاق!

"اتحاد الجمباز يحاول نشر اللعبة ولكن وسائل الإعلام لا تساهم نهائياً في ذلك"، بهذه العبارة بدأ الكابتن أحمد عبد المقصود مدرب الجمباز حواره لـ" الفجر الرياضي "..

حدثنا عن بداية مشوارك التدريبي ؟

عندما كنتُ في عامي الأول في كلية التربية الرياضية اخترتُ اقتحام مجال الجمباز وكلي شوق وشغف لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيه وبدأت كمساعد مدرب مدارس إلى أن أصبحت مدرب مدارس ومع الوقت ومحاولاتي للتطور بشكل مستمر نجحت في أن أكون مدرباً للفرق.

لماذا كان اختيارك للجمباز دوناً عن باقي الرياضات؟

أرى أن هذه اللعبة هامة للغاية للأطفال وللأعمار الصغيرة وإن كانت من أصعب الألعاب وعلى المستوى الشخصي هذه اللعبة هي حياتي.

ماذا عن الصعوبات التي تواجهك في تدريب الأعمار الصغيرة؟

قلة الإمكانيات وكذلك تأخير اللاعب عن التدريب والغياب وغيرها من الأشياء.

ما هي أهم البطولات التي نجحت في التتويج بها؟

في 2016 شاركت بفريق من الأولاد أقل من 7 أعوام وحصلنا على 4 ميداليات ذهبية وفي 2017 اقتنصنا عشر ميداليات ذهبية أيضاً ومؤخراً في 2018 تُوجنا ب7 ميداليات ذهبية وواحدة فضة وواحدة برونز وكل بطولة تختلف حسب المرحلة العمرية.





حدثنا عن طموحاتك الشخصية؟

أرغب أن أصل بفرقي التي أدربها للدرجة الأولى وكذلك للمنتخب.





من هم أصحاب الفضل فيما وصلت إليه؟

والدى ووالدتي وعمي الذي وضعني على أول الطريق في الجمباز ثم الكابتن عاصم الجندي والكابتن محمد شوقي والكابتن محمد صفصافي فقد تعلمت منهم الكثير.

ختاما.. من هو أفضل من دربته إلى الآن ومن تتنبأ له بمستقبل جيد؟

جميعهم عندي هم الأفضل فبالنسبة لي كل منهم هو الأفضل.