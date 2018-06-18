مدير المنتخب: طبيعي أن يحزن الحضري لعدم المشاركة ولكن!

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن مواجهة روسيا الثلاثاء المقبل في ثاني مواجهات المنتخب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا ستكون صعبة، كما طمأن الجمهور المصري على حالة لاعبي المنتخب طارق حامد ومحمود تريزيجيه وأحمد فتحي ومحمد صلاح.

وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا وأحمد فتحي يعاني من شد خفيف وسيشارك غداً في التدريبات وتريزيجيه بحالة جيدة وطارق حامد أصيب بكدمة قوية في الظهر ولكنه تعافى منها وشارك في التدريبات".

وأضاف: "مباراة روسيا قوية ويهمنا الفوز بها وروسيا منتخب قوي وتلعب على أرضها ونتيجتها أمام السعودية خادعة".

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً: "الحضري أسطورة ومن الطبيعي أن يحزن بسبب عدم المشاركة ولكنه يتمرن معنا بشكل جيد ومتواجد مع اللاعبين باستمرار".