بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب ببني سويف

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.



استقبل مستشفى بنى سويف العام "سيد محمد عبده" اشتباه كسر بعضمة التركوه، " نفيسة عبد الحليم سليمان" نزيف داخلى بالبطن، "عبده عثمان حمدون" جرح قطعى بالجبهه، "أيه حاتم صابر" اشتباه كسر بالحوض، "محمود عبده عثمان" جروح وكدمات وسجحات بالحسم، "محمد سيد مهران" كسر بالفك السلفى، "عبدالرحمن محمد عبده" كدمات منفصلة بالجسم وجميعهم تحت الملاحظة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

