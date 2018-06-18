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وزيرة الصحة تتخذ قرارات عاجلة بشأن التأمين الصحي الجديد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:52 ص
وزيرة الصحة تتخذ قرارات عاجلة بشأن التأمين الصحي الجديد
الدكتورة هالة زايد
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نعيم يوسف
 
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تفقدت الإنشاءات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، وهي غير قلقة من ذلك، لأنه تم استدعاء من عملوا في المشاريع القومية الكبرى لإنجاز هذه الإنشاءات.

وشددت الوزيرة في تصريحات نقلها التلفزيون المصري، على تطبيق طرق مكافحة العدوى، وإعادة الهيكلة الإنشائية والتشغيلية في المستشفيات، مؤكدة أنهم لم ينتظروا لانتهاء الإنشاءات، ولكن سيتم وضع برامج تدريبية للأطباء والعاملين بتطبيق التأمين الصحي.
المزيد عن: وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بورسعيد التأمين الصحي
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