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استقبال خاص من جماهير الإسماعيلي للمدرب الجزائري خير الدين مضوي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:50 ص
استقبال خاص من جماهير الإسماعيلي للمدرب الجزائري خير الدين مضوي
خير الدين مضوي
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الفجر الرياضي
 

حرصت جماهير الإسماعيلى، على تنظيم استقبال حافل للجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى الجديد فور نزوله أرض الملعب لقيادة التدريبات.

 

وقاد المدرب الجزائرى المران مساء الأحد، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ضمن برنامج الفريق خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

 

ونظمت الجماهير هتافا ترحيبيا للمدرب الجديد الذى حرص على التفاعل معهم وسط أجواء حماسية للغاية.

المزيد عن: مضوي عيد الفطر المبارك رياضة خير الدين مضوي الإسماعيلي أخبار الرياضة
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