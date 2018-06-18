استقبال خاص من جماهير الإسماعيلي للمدرب الجزائري خير الدين مضوي

حرصت جماهير الإسماعيلى، على تنظيم استقبال حافل للجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى الجديد فور نزوله أرض الملعب لقيادة التدريبات.

وقاد المدرب الجزائرى المران مساء الأحد، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ضمن برنامج الفريق خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

ونظمت الجماهير هتافا ترحيبيا للمدرب الجديد الذى حرص على التفاعل معهم وسط أجواء حماسية للغاية.