"صحة بني سويف" تحرر 7 محاضر ضد منشآت غذائية

حررت حملة من مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أحمد، رئيس الوقائي بالمديرية، 7 محاضر مخالفات صحية ضد منشآت غذائية ببندر بني سويف.



وشنت حملة من مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتعاون مع نادي مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحة، على عدد من المطاعم والكافيهات بمدينة بني سويف، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتداول الأغذية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، بالإضافة إلى حيازة أغذية تالفة، ومخالفة شروط التراخيص.



وأعدمت الحملة 24 كيلو أغذية تالفة، وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، كذلك أوضــحت الحملة عن وجود بعض المخالفات في كافتريا بإحدى الحدائق بكورنيش النيل، والتي تشكل خطر داهم على الصحة العامة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، لوقف النشاط بها.

