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ضبط بائع متجول بحوزته 3500 علبة سجائر مجهولة المصدر ببني سويف

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:33 ص
ضبط بائع متجول بحوزته 3500 علبة سجائر مجهولة المصدر ببني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
ضبطت حملة، من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بائع متجول بمركز الواسطي شمال المحافظة لحيازته 3500 علبة سجائر مجهولة المصدر، و120 علبة "معسل".

وحررت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين ببني سويف، والمحاسب عثمان أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، القضية جنح مركز الواسطي لسنة 2018 ضد "مينا. س. ي" 28 سنة، ومقيم بندر الواسطي، بائع متجول لحيازة وتجميع سلع مجهولة المصدر كمية وقدرها 3500 علبة سجائر، و120 علبة "معسل".
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