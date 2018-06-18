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إعلان "بطاطس" على حجر الهرم يثير أزمة.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:30 ص
إعلان بطاطس على حجر الهرم يثير أزمة.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة
صورة من الإعلان
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حسام زيدان
 
فجر بسام الشماع عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية والمرشد السياحي المعروف، مفاجأة عندما اعترض على مقطع من إعلان إحدى شركات المأكولات على صفحته، واصفًا إياه بالمهزلة.

وقال الشماع إن الإعلان ينتهك كل تشريعات حماية الآثار ومنها الأهرامات، وتم تصويره بعد الحواجز التي وضعتها وزارة الآثار لحماية الأثر، حيث وقف مغني الإعلان حسب وصف الشماع، فوق حجر من أحجار الهرم الأكبر مباشرة.

وتساءل الشماع: "من المسؤول عن إعطاء هذا المغني تصريح بالقفز فوق حجر من أحجار الهرم الأكبر، وكيف يتم انتهاك القوانين والإشعارات التي تقوم وزارة الآثار دومًا بتنبيه الجميع ألا يقوموا بلمس الآثار أو الصعود فوقها أو الاعتداء عليها ثم نفاجأ بلقطات من إعلان يتم تصويرها، وبهذا المغني يقف على أثر من آثارنا العظيمة".

وصرح الشماع للفجر بأنه يطالب بالتحقيق فورًا في هذا الحدث المخزي، والذي سمح لأحد المغنيين بالوقوف على أثر وتعريضه للتدمير، قائلا: "كيف سمحت الوزارة بمثل هذا الانتهاك، وكيف ونحن بح صوتنا في المطالبة بعودة آثارنا وعدم بيعها في المزادات وعلى الجانب الآخر نجد الوزارة تسمح بهذه الانتهاكات كمثل ما سمحت بمثل هذه اللقطات".

وقال الشماع: "يجب محاسبة ومعاقبة كل من وافق على تصوير هذه اللقطات التي ظهرت بمنطقة الهرم بهذه الطريقة المهينة، كما توضح الصور على حد قوله، فوزارة الآثار هي المنوط بها حماية الآثار وليس إعطاء تصاريح لمغني كي يقفز فوق الآثار".
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