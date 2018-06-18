ضبط مدير مخبز بلدي لتصرفه في 7 أطنان دقيق للسوق السوداء ببني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة المخبز كمية وقدرها 7 أطنان للسوق السوداء.



حررت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين ببني سويف، والمحاسب عثمان أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، القضية رقم 10487 جنح مركز ببا لسنة 2018 ميلاديًا ضد "رأفت. م. ب" 60 سنة، مقيم بندر ببا سويف، مدير مخبز بلدي لتصرفه فى حصة الدقيق كمية وقدرها 7 أطنان دقيق بلدي مدعم.

