حريق في 3 أكشاك خشبية تابعة لصحة سوهاج

سيطرت الحماية المدنية بسوهاج على حريق شب في 3 أكشاك خشبية بالإدارة الهندسية التابعة لمديرية الصحة.



وتبين نشوب حريق في 3 أكشاك خشبية تستغل لتخزين قطع الغيار وأدوات الإصلاح المكهنة وبعض السجلات القديمة المحفوظة واحتراقها، وامتد الحريق لأجزاء من بعض السيارات المخردة المتواجدة بجوار الأكشاك، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1998 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

