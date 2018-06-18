عاجل.. عامل بالإسكندرية ينتحر بسبب مرض بالصدر



تبين أن المحل خاص بتصنيع الستائر والمفروشات، ووجود جثة للمواطن ا.ط.ا سن ٣٢ عامل بالمحل ومقيم بمركز ديرب نجم الشرقية معلقة بحبل ملفوف حول رقبته وطرفه الآخر مثبت بكتابة خشبيه بسقف المحل يرتدي كامل ملابسه المناظرة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.



وبسؤال زميله بالمحل المواطن م.خ.م.ع سن ٣٤ عامل بذات المحل ومقيم عزبة عبد المنعم رياض سيدي جابر، قرر بأنه كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي نتيجة مرضى بأمراض الصدر ويئسه من الشفاء ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.



وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتم استدعاء أهليته لسؤالهم وتحرر محضر إداري بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أقدم عامل بالإسكندرية على الانتحار بشنق نفسه بسبب مروره بحالة اكتئاب نفسي، نتيجة مرضه بأمراض الصدر ويأسه من الشفاء، وذلك وفق بيان أمني اليوم الاثنين.وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك الانتحار شخص داخل محل كائن بشارع النجدلي الرصافة.