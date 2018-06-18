ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روابط المصري تدعو الجمعية العمومية للاحتشاد اليوم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:15 ص
روابط المصري تدعو الجمعية العمومية للاحتشاد اليوم
صورة أرشيفية
طباعة
نيرة الجابري
 

 

أصدرت روابط مشجعي النادي المصري، بيانا تدعو فيه أعضاء الجمعية العمومية وجماهير بورسعيد للاحتشاد اليوم الإثنين، في استاد النادي المصري، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك من أجل العمل على سحب الثقة من المجلس الحالي برئاسة سمير حلبية.

 

وكان مران الأمس شهد هتافات معادية لأعضاء مجلس الإدارة ومؤيدة للجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك ردا مواجهة المؤامرة – على حد تعبيرهم - على الجهاز الفني من قبل مجلس حلبية.

 

المزيد عن: رياضة روابط المصري المصري الجمعية العمومية التوأم الاحتشاد الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 1:30:01 AM