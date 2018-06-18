روابط المصري تدعو الجمعية العمومية للاحتشاد اليوم

أصدرت روابط مشجعي النادي المصري، بيانا تدعو فيه أعضاء الجمعية العمومية وجماهير بورسعيد للاحتشاد اليوم الإثنين، في استاد النادي المصري، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك من أجل العمل على سحب الثقة من المجلس الحالي برئاسة سمير حلبية.

وكان مران الأمس شهد هتافات معادية لأعضاء مجلس الإدارة ومؤيدة للجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك ردا مواجهة المؤامرة – على حد تعبيرهم - على الجهاز الفني من قبل مجلس حلبية.