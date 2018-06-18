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صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:10 ص
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي
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عبدالحافظ حمدي
 
أشعلت النجمة “صابرين النجيلي” حفل النادي الأهلي المقام بفرع الشيخ زايد، بمناسبة إحتفالات النادي بعيد الفطر المبارك، وسط حضور عدد كبير من أعضاء النادى.

وقدمت "صابرين" عدد من الأغاني التي تشتهر بها ومنها "كف القمر، اسمعوني، الف ليلة وليلة، 3 دقات، بتناديني تاني ليه، نسم علينا الهوى، اه لو لعبت يا زهر، زي الهوي، بتونس بيك، لولا الملامة، سهر الليالي"، وغيرها التي تفاعل معها جميع أعضاء النادي.

وكان هناك اهتماماً كبيراً من قبل مجلس الإدارة برئاسة "محمود الخطيب" بإقامة إحتفالات عيد الفطر فى إطار تفعيل برنامج عائلة الأهلي، الذى يتضمن أيضاً الإهتمام بالنواحى الإجتماعية لأعضاء النادي، مشيراً إلى أن حفلات نادي الأهلي كان يحييها كبار الفنانين فى الماضي، وهو تقليد تعمل إدارة النادى على إعادة إحيائه مرة أخري بما يتناسب مع قيمة النادى الأهلى.

صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
صابرين النجيلي تشعل حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
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