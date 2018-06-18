برلماني: نتائج الإصلاح الاقتصادي بمصر تُدرس في الدول الأخرى



وأضاف "عمر"، في مداخلة مع قناة "ON Live" الفضائية، الأحد، أن هذه الخطوات الإصلاحية حققت نتائج ملموسة أقر واعترف بها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وأصبحت هذه النتائج تُدرس في الدول الأخرى، حيث أن مصر تحولت في 19 شهرا من احتياطي نقدي 14 مليار دولار إلى ما يقارب 44 مليار دولار.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه في موازنة العام الحالي تم خفض الدعم على الكهرباء والبترول بقيمة 35 مليار جنيه، ومقابلها تم عمل برامج حماية بحوالي 74 مليار جنيه، حيث تم توجيه قيمة رفع الدعم إلى الطبقات الأولى بالحماية، مشددا على أنه تم زيادة المرتبات والمعاشات، والدولة تستهدف توجيه الدعم لمستحقية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.



قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت برنامج إصلاحي كامل، إداري واقتصادي، الذي بدأ بجدية بخطوة التعويم، وتم وضع هذا البرنامج منذ ثلاثة سنوات.