الروس ينقذون مشجعا مصريا من عملية نصب واحتيال

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن تعرض مواطن مصري لعملية نصب واحتيال، في مدينة يكاترونبوج الروسية، خلال خوض المنتخب الوطني منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال رسالة روسيا المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن السفارة المصرية في موسكو قد ألمحت في نشرتها الصحفية إلى الواقعة، وقالت إن بعض وسائل الإعلام الروسية ركزت على بعض الجوانب الإنسانية التى طرأت على هامش المباريات مع وصول أعداد ضخمة من المشجعين المصريين لحضور المباريات.

وتابع: " المواطن المصري قادم من الأسكندرية واسمه إسماعيل، قد تعرض لموقف محرج بعد مباراة مصر مع أوروجواي حيث بعودته إلى الشقة التى يستأجرها وجد الباب مغلقا، وصاحب الشقة لا يرد على الهاتف ولاحظت إحدى الجارات في ذات العقار أن المواطن المصري لا يمكنه الدخول وأنه سيقضي ليلته في الشارع فسارعت باستضافته لديها".

وأوضح "الشاطر" أن الجو كان باردا للغاية، وسكان المنطقة لاحظوا وقوف المواطن في هذا المناخ البارد وجميعهم تجمعوا لمساعدته وأبدوا الاستعداد لاستضافته.