كريم شحاتة: المكسيك قدم نموذجا في تطبيق الهجمة المرتدة أمام ألمانيا

أشاد الإعلامى كريم حسن شحاتة، بأداء المنتخب المكسيكي في مباراته أمام ألمانيا، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد، بأولى مواجهات المنتخبين فى دور المجموعات بنهائيات كأس العالم، وانتهت بفوز المكسيك بهدف دون رد.

وأكد كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "مصر الأولى" أن المنتخب المكسيكى قدم نموذجا في تطبيق الهجمة المرتدة أمام الماكينات الألمانية، وهددوا مرمى الخصم بأكثر من كرة عن طريق المرتدات، قائلًا: "المكسيك فاجئ الجميع وخسارة غير متوقعة لمنتخب ألمانيا، لكن لأول مرة يظهر ضعف المنتخب الألماني".

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتى تضم أيضا المكسيك وكوريا الجنوبية وصربيا.