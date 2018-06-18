عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، بشأن تعاقد القلعة البيضاء مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول في الموسم القادم.

وقال منصور أثناء تواجده داخل مقر الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية الموجودة في النادي، بأنه لا توجد أي نية داخل مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدير فني جديد، ليؤكد على استمرار خالد جلال المدير الفني الحالي في منصبه بشكل طبيعي.

وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الماضية عن قيام الزمالك بالبحث عن مدرب أجنبي لخلافة خالد جلال في الموسم الجديد.