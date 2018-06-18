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اليوم الرابع بالمونديال.. مفاجآت بالجملة والمكسيك تكسب احترام الجميع

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:25 ص
اليوم الرابع بالمونديال.. مفاجآت بالجملة والمكسيك تكسب احترام الجميع
البرازيل وسويسرا
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الفجر الرياضي
 

انتهت منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

 

وشهد اليوم الرابع عدة مفاجآت مدوية، حيث سقط حامل اللقب، المنتخب الألماني أمام نظيره المكسيكي بهدف دون رد، في حين تعادلت البرازيل أمام سويسرا بهدف مقابل هدف.

 

وكان منتخب صربيا افتتح اليوم، بفوز صعب على نظيره الكوستاريكي بهدف نظيف، جاء من توقيع ألكسندر كولاروف نجم روما الإيطالي.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعات من الأولى وحتى السادسة، مع العلم أن هناك مباراة كوريا الجنوبية والسويد ستلعب غدا، وهما ضمن المجموعة السادسة.

 

اليوم الرابع بالمونديال.. مفاجآت بالجملة والمكسيك تكسب احترام الجميع
اليوم الرابع بالمونديال.. مفاجآت بالجملة والمكسيك تكسب احترام الجميع
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