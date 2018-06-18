طنطا يستأنف التدريبات الجماعية عقب أجازة العيد

يستأنف فريق طنطا الرياضي بقيادة عبد الناصر محمد، تدريباته الجماعية على ملعب الجامعة اليوم الإثنين في الرابعة عصرا، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الفطر، وذلك استعداد للموسم الجديد.

يذكر أن فريق طنطا سيبدأ معسكرا بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية لمدة ١٢ يوما من الفترة 23 يونيو إلى 4 يوليو.

وكان طنطا قد حصل على توقيع 5 صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل بالقسم الثاني، وهم إسلام بدر، وإسلام البعلي، وعلاء كمال، ومحمد السيد "مودي"، ومحمد فوزي.