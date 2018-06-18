عمر عاشور يتحدث عن روايته الأخيرة (آخر لحظات العمر)

قال الروائي الشاب عمر عاشور أن أخر لحظات العمر هي وليدة تجارب أشخاص حقيقية تماما مع تغيير أسمائهم فقط و على الرغم من أنها ثانى أعماله لعد روايته الأولى (إنفينيتى) و التى أصدرت أيضا مع نفس دار النشر وهي (دار فصلة).





وتدور أحداث الرواية بين مرض السرطان و معاناة المريض بمن حوله , إضافة للصراع الطبقى الذى تحول مؤخرا هو و المؤهل عائق يحول بين الرجل و المرأة.





كان لصياغة الرواية باللغة البسيطة أثر فى وصولها لعدد كبير من الأجيال أضافة لإستخدامة اللغة العامية فى الحوار بين الشخصيات , و تعد الرواية أحد الأعمال النادرة التى ظهرت بها شخصية الراوى المجهول الذى ينسدل عنه الستار بأخر العمل لتكتمل المفاجأة.

وذكر عاشور أنه حاليا بدأ مرحلة جديدة وهى كتابة السيناريو والذي يتمنى من خلاله أن يكون النافذة التى يستطيع التحدث منها عن كل طبقات المجتمع و مشكلاته.



