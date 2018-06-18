بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدا سياحيا إيطاليا يزور مسار العائلة المقدسة

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الوفد السياحي الديني الإيطالي القادم لزيارة مسار العائلة المقدسة، بمقر الكلية الاكليريكية بالمعادي.





وكان يرافقه في حفل الاستقبال المطران برونو موزارو، السفير الفاتيكاني بمصر، ونيافة المطران الأنبا توماس عدلي، المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم، والأب بيشوي رسمي، مدير الاكليريكية والعديد من الكهنة والشمامسة.





الوفد الايطالي مكون من 45 شخص ويرأسهم صاحب السيادة المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين.





بدأ الوفد بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالمعادي وبعدها انتقل إلى الاكليريكية لمقابلة البطريرك والاحتفال بالقداس الإلهي.





ويقوم الوفد بزيارة بعض الأماكن السياحية مثل الأهرامات والمتحف المصري وسيستمر في زيارة بعض أماكن مسار العائلة المقدسة بالقاهرة ووادي النطرون.





من المقرر أن يتقابل الوفد أيضاً مع صاحب القداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.





يرجع أهمية هذا الحدث لكونه الاول في مجال السياحة الدينية بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي بقداسة البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيا اشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد اثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والامان وكذلك على السياحة بشكل عام.





وأكد صاحب الغبطة في كلمته على مدى اهتمامه وفخره بهذا الحدث كما وشكر كل من قام بتنظيمه من مسئولي الدولة والكنيسة.





ورحب غبطته بالوفد قائلا: أهلا بكم في بيتكم، اتمنى ان تقوموا بحج سعيد لزيارة مسار العائلة المقدسة، وايضا اتمنى لكم لقاء شخصي مع من زار هذه الاماكن المقدسة فقدسها.





كما وأكد المطران لينو على مدى إحساسه بالامان منذ لحظة وصوله إلى مصر وشكر الكنيسة وكل القيادات بالدولة لهذا الاستقبال ملئه الكرم.



