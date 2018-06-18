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محافظ البحر الأحمر يحضر زفاف أحد شباب مدينة الغردقة تلبية لطلبه (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:02 ص
محافظ البحر الأحمر يحضر زفاف أحد شباب مدينة الغردقة تلبية لطلبه (صور)
محافظ البحر الأحمر يحضر زفاف أحد شباب مدينة الغردقة
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محمد طه
 
استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، لدعوة الشاب أحمد الدشناوي، أحد مواطني مدينة الغردقة، لحضور حفل زفافه.

وقدم المحافظ التهنئة للعروسين والأهالي بالزفاف، متمنيًا لهم زفاف مبارك، وأن يرزقهم المولى عز وجل الذرية الصالحة.

وأبدى المحافظ سعادته بحضور حفل الزفاف وتهنئة العروسين وذويهم والاستماع لأهالي المنطقة خلال الحفل.
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