إصابة 10 أفراد بتسمم نتيجة وجبة سمك في الدقهلية

تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة نتيجة تناول وجبة سمك غير طازجة، وتم نقلهم لمستشفى دكرنس العام فى محافظة الدقهلية.



وكشفت التحاليل الطبية التى أجريت للمصابين، أن وجبة السمك كانت غير طازجة" سمك بايت” خارج الثلاجة.



وبعد تقديم الخدمة الطبية وعمل الإجراءات اللازمة، صرح لـ 5 أفراد بالخروج، وتم حجز 5 أفراد آخرين للغد للاطمئنان على صحتهم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

