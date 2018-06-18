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عاجل.. كوبر يتحدى ليفربول ويقرر مشاركة "صلاح" أساسيا أمام روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:04 ص
عاجل.. كوبر يتحدى ليفربول ويقرر مشاركة صلاح أساسيا أمام روسيا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن حسم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينيي هيكتور كوبر موقف محمد صلاح نجم الفريق، النهائي من المشاركة أمام المنتخب الروسي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال رسالة روسيا المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد ، أن هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، قرر بشكل نهائي، الدفع بصلاح أساسيًا أمام روسيا دون الانتظار إلى موافقة ليفربول الكتابية، ومستندا إلى حالة اللاعب الصحية وتقرير الطبيب المصري وموافقة صلاح على اللعب.

 

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 26 مايو الماضي، وشارك صلاح في التدريبات الجماعية للمنتخب المصري لليوم الثاني على التوالي، وأصبح جاهزا للظهور أمام روسيا بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام أوروجواي.

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