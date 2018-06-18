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محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:03 ص
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد
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عبدالحافظ حمدي
 
تألق المطرب "محمد رشاد" في حفل النادي الأهلي المقام بفرع الشيخ زايد، بمناسبة إحتفالات النادي بعيد الفطر المبارك، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومدير النادي وعدد كبير من أعضاء النادى.

وقدم "رشاد" عدداً من الأغاني ومنها "حتة بسكوت، اللي كانوا، ضرب نار، أهل الكرم، بهية، زحمة يا دنيا زحمة، يابنت السلطان، أما بروة، فاعل خير، عدوية" وغيرها من الأغانى التى أشتهر بها. 

وكان هناك اهتماما كبيرا من قبل مجلس الإدارة برئاسة "محمود الخطيب" بإقامة إحتفالات عيد الفطر فى إطار تفعيل برنامج عائلة الأهلي، الذى يتضمن أيضاً الإهتمام بالنواحى الإجتماعية لأعضاء النادي، مشيراً إلى أن حفلات نادي الأهلي كان يحييها كبار الفنانين فى الماضي، وهو تقليد تعمل إدارة النادى على إعادة إحيائه مرة أخري بما يتناسب مع قيمة النادى الأهلي.
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
محمد رشاد يتألق في حفل عيد الفطر بالنادي الأهلي (صور)
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