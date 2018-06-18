زي النهاردة بتاريخ 18-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 18-6-2018





أحـــــــــداث





1264 - البرلمان الأيرلندي يجتمع لأول مرة في تاريخه في «كاسلدرموت» بمقاطعة كيلدير، فيما عرف بأنه أول اجتماع عقدته السلطة التشريعية الأيرلندية في تاريخها.





1429 - القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون فاستولف وذلك في «معركة باتاي» والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب المئة عام.





1757 - وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي يقوده الكونت ليوبولد جوزيف فون داون وذلك إبان حرب السنوات السبع.





1767 - المستكشف الإنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة.





1778 - القوات البريطانية بقيادة السير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.





1805 - تنصيب محمد علي واليًا على مصر رسميًا وذلك بعد ثوره الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا.





1812 - الكونغرس الأمريكي يعلن الحرب على المملكة المتحدة وذلك في الحرب التي عرفت باسم حرب 1812.





1815 - إندلاع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز.





1858 - تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفرد راسل والاس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته.





1873 - تغريم سوزان أنتوني مبلغ 100 دولار لمحاولتها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 1872.





1928 - الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة.





1940 - الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا.





1945 - توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للمذيع ويليام جويسي وذلك لدورة أثناء الحرب العالمية الثانية في الإذاعة الألمانية الموجهه لإنجلترا.





1953 - إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها.





1954 - بيير منديس فرانس يتولى رئاسة وزراء فرنسا.





1956 - جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.





1965 - الجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بي-52 ستراتوفورتريس ضد مقاتلي جبهة التحرير الوطنية في فييتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام.





1979 - التوقيع على «اتفاقية سالت-2» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.





1983 - سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.





2009 - ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.





2012 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس الوزراء، ويعين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية ليخلفا الأمير نايف بن عبد العزيز بمناصبه.





2017 - مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 135 آخرين في سلسلة حرائق في غابات البرتغال، بعد أن شهدت العديد من المناطق في البلاد درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.





2017 - حركة الجمهورية إلى الأمام! التي ينتمي إليها الرئيس ماكرون تفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.





مــــــواليــــــــد





1845 - شارل لافران، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907.





1884 - إدوار دلادييه، رئيس وزراء فرنسا.





1901 - أناستاسيا، أصغر بنات إمبراطور الإمبراطورية الروسية نيقولا الثاني.





1908 - كارل هوهمان، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.





1918 - جيروم كارل، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.





1918 - فرانكو موديلياني، اقتصادي إيطالي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1985.





1928 - محمد مفتح عالم دين وسياسي شيعي إيراني، ومن شخصيات الثورة الإسلامية في إيران.





1931 - فيرناندو أنريك كاردوسو، رئيس البرازيل الرابع والثلاثون.





1932 - دودلي هيرشباك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.





1936 - رونالد فينيتيان، رئيس سورينام التاسع.





1940 - ليلى شعير، ممثلة مصرية.





1942 - بول مكارتني، مغني وموسيقي وشاعر غنائي بريطاني وعضو فرقة البيتلز.





1942 - تابو إيمبيكي، رئيس جنوب أفريقيا الحادي عشر.





1942 - روبير غانم، سياسي لبناني.





1945 - فاتن فريد، ممثلة ومغنية مصرية.





1946 - فابيو كابيلو، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





1949 - ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا الرابع.





1952 - إيسابيلا روسوليني، ممثلة إيطالية.





1954 - نورا، ممثلة مصرية.





1956 - براين بينبن، ممثل أمريكي.





1964 - عدي صدام حسين، سياسي عراقي.





1965 - كيم ديكينز، ممثلة أمريكية.





1967 - نبال جزائري، ممثلة سورية.





1974 - إلهام الفضالة، ممثلة كويتية.





1974 - فينشينسو مونتيلا، لاعب كرة قدم إيطالي.





1975 - جمال دبوز، ممثل فرنسي.





1979 - يوميكو كوباياشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.





1982 - نذير بلحاج، لاعب كرة قدم جزائري.





1984 - ماتيوس غاليانو دا كوستا، لاعب كرة قدم أنغولي.





1986 - ريشارد جاسكيه، لاعب كرة مضرب فرنسي.





1988 - إسلام سليماني، لاعب كرة قدم جزائري.





وفيــــــــات





1464 - روجير فان در فايدن، رسام بلجيكي.





1755 - توماس لونغمان، ناشر إنجليزي.





1928 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.





1936 - مكسيم غوركي، روائي روسي.





1937 - غاستون دومرغ، رئيس فرنسا.





1959 - إثيل باريمور، ممثلة أمريكية.





1971 - بول كارير، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.





1974 - غيورغي جوكوف، عسكري سوفيتي.





1986 - فؤاد راتب، ممثل كوميدي مصري مشهور باسم "الخواجة بيجو".





1989 - إيزيدور فينشتاين ستون صحفي استقصائي أمريكي.





1999 - علي الطنطاوي، رجل دين سوري.





2006 - أحمد نبيل الهلالي، محامي مصري.





2010 - محمد حمزة، شاعر مصري.





2010 - جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.





2010 - مارسيل بيجار، عسكري فرنسي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





اليوم الوطني في سيشيل.



