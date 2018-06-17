"الشناوي" يتسبب في تغيير بروتوكول تسليم جائز أفضل لاعب بالمونديال

استقر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إزالة صورة شركة الخمور "Bud Alcohol Free" الراعي الرسمي لجائزة أفضل لاعب، في مباريات بطولة كأس العالم عندما يفوز بها أي لاعب مسلم.

وكان الحارس المصري محمد الشناوي قد رفض استلام الجائزة بعد اختياره للفوز بها، من قبل تصويت الجمهور على الموقع الرسمي لـ"فيفا"، وهو ما أثار جدل كبير بين الجماهير العالمية والعربية.

وتسبب رفض الشناوي استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور في تغيير "الفيفا" لبرتوتوكول تسليم الجائزة احترام للدين الإسلامي.